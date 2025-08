Jashari, il Milan è tuo! Presto visite e firma

05/08/2025 | 15:50:21

Ha vinto Jashari, nuovo centrocampista del Milan. Anzi possiamo aggiungere: caro Jashari, il Milan è tuo! Una clamorosa volata dal 12 giugno, esclusiva assoluta di Sportitalia, con qualche momento difficile e un po’ di salite ripide. Ma il Milan non ha mollato, il centrocampista del Bruges ancora di meno. E adesso si prepara a volare per Milano. In arrivo stasera, domani visite e firma.

Foto: Instagram personale