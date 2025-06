Jashari, il Milan ci riprova. Ma costa più di Guerra

24/06/2025 | 10:49:03

Ardon Jashari è probabilmente il profilo giovane che piace di più al Milan per il centrocampo. Probabilmente più di Guerra del Valencia, perché Xhaka è un altro discorso, ovvero l’uomo d’ordine davanti alla difesa. Dal Belgio hanno rilanciato offerta del Milan per Jashari, ma su una cosa dobbiamo metterci d’accordo: per lo svizzero del Brugge serve una base minima di almeno 30 milioni più ricchi bonus per andare oltre i 35 e avvicinarsi ai 40. Altrimenti, diventerebbe una trattativa logorante, il Brugge è un club che non fa sconti e lo ha dimostrato proprio con i rossoneri nell’affare De Ketelaere. La valutazione di Guerra è sicuramente inferiore, un altro profilo apprezzato dal Milan, ammesso che il Valencia decida di aprire le porte alla cessione.

Foto: Instagram Jashari

