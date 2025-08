Jashari e quella voglia di Milan mai nascosta: “Nella vita e nel calcio punto sempre al massimo”

05/08/2025 | 21:20:48

Le ambizioni di Jashari non sono mai state in dubbio, così come la sua voglia di sbarcare a Milano. Il centrocampista in arrivo al Milan aveva parlato qualche settimana fa in conferenza stampa dal ritiro della Svizzera riguardo alla sua voglia di ambire al vertice: “Io punto sempre al massimo, voglio arrivare più in alto possibile nel calcio e nella vita. Se arriverà una buona offerta per me e per il club allora la valuteremo”. Dopo una trattativa che vi abbiamo raccontato nel dettaglio, alla fine è arrivato il via libera per Jashari al Milan. E il centrocampista svizzero già dalle prossime ore inizierà la sua scalata al vertice.

FOTO: Instagram Jashari