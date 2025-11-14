Jashari e il ritorno: come se fosse un acquisto di gennaio

14/11/2025 | 18:25:10

Abbiamo trascorso l’intera estate concentrati su Ardon Jashari e il Milan dopo la famosa rivelazione di giugno con l’interesse profondo e crescente del club rossonero. Convincere il Bruges è stato molto difficile dopo un continuo gioco al rialzo, per poi attestarsi sui 34 milioni più bonus. La volontà del ragazzo è stata decisiva, l’infortunio nel bel mezzo dell’estate traumatico, il ritorno a piccoli passi prima dell’utilizzo di oggi, 90 minuti nell’amichevole con la Virtus Entella. Ovviamente il centrocampista non può ancora avere la migliore condizione, avrà bisogno di lavorare ancora un po’: proprio per questo motivo lo possiamo considerare fin da ora l’acquisto rossonero di gennaio. Allegri ha già spiegato che lo utilizzerà da mediano davanti alla difesa oppure in un centrocampo a due. Traduzione: una soluzione per far rifiatare Modric oppure per affiancarlo, in ogni caso la conferma che in quel reparto il Milan ha qualità e assortimento per vivere l’intera stagione in prima fila.

Foto: sito Milan.

English version