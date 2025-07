Jashari e il Milan: un altro weekend, quasi 50 giorni dopo

25/07/2025 | 23:55:57

Jashari infinito sulla strada che porta al Milan. Tutti hanno “anticipato” qualcosa nella trattativa tra il Brugge e i rossoneri che adesso può davvero vivere la fase della svolta totale. Ma teniamo bene a memoria che questa storia va avanti dalla scorso 12 giugno quando per la prima volta e in assoluta esclusiva Michele Criscitiello su Sportitalia aveva accostato Jashari al Milan, fino a quel momento nessuna traccia. Anzi, qualche mese prima il Milan era stato considerato come un club defilato per il talento del Brugge, dietro la Juve che stava “spingendo” ma che in realtà non avrebbe poi mosso passi concreti. Ora il Milan ha deciso di migliorare l’offerta relativa alla parte fissa, portandosi a 35 milioni, il Brugge è consapevole che trattenere Jashari significherebbe avere un calciatore scontento. Vivremo il weekend come l’anticamera di un possibile-probabile via libera per le visite. Certo, non siamo nella testa dei dirigenti belgi, non vale dire “la fiducia cresce”, aspettiamo i fatti. Ormai 45 giorni dopo…

Foto: Instagram Jashari