Jashari domani torna in gruppo. Si rivede anche Estupinan

29/10/2025 | 15:39:07

Ardon Jashari, ai box da fine agosto a causa della frattura composta del perone destro dopo uno scontro in allenamento con Santiago Gimenez, si prepara al ritorno. Il centrocampista ha infatti svolto anche un lavoro personalizzato con lo staff tecnico milanista, ma da domani sia lui che Pervis Estupinan saranno regolarmente con il resto del gruppo, come riportato da MilanNews. Allegri inizia a recuperare qualche pedina dopo la recente ondata di infortuni.

foto sito Milan