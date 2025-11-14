Jashari: “Difficile tornare in campo dopo mesi fuori. Mi mancava giocare”

14/11/2025 | 17:52:37

Jashari ha parlato ai canali ufficiali del Milan: “E’ stato un percorso lungo per arrivare fin qui soprattutto dopo il periodo intenso del calciomercato e il brutto infortunio. Dopo circa tre mesi è bello tornare in campo dal primo minuto in un’amichevole. E’ una bella sensazione. E’ sempre un po’ difficile tornare a giocare quando sei stato fuori a lungo, e su campi così è ancora più complicato, ma alla fine mi mancava giocare a calcio. La cosa più importante oggi era ritrovare quelle sensazioni: fare cose buone con il pallone, correre tanto per la squadra. Questo contava più di tutto il resto oggi”.

Foto: sito Milan