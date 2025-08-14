Jashari: “Il Milan è un sogno che si realizza. Pirlo era il mio idolo”

14/08/2025 | 12:48:38

Durante la conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore del Milan, Ardon Jashari ha rilasciato le prime parole in rossonero. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Le sensazioni sono incredibili, il Milan è un sogno che si realizza per me e anche per la mia famiglia. Sono arrivato da poco ma tutti mi hanno accolto molto bene. Per me è un onore indossare la maglia rossonera, un orgoglio. La storia del Milan parla da sola, qua sono passati tanti campioni. Pirlo era il mio idolo. Da piccolo guardavo e ammiravo Milan e Barcellona, sono stato a San Siro e non vedo l’ora di giocarci”.

Foto: sito Milan