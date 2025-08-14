Jashari: “Inter interessata a me? Volevo solo il Milan. Modric mi farà crescere”

14/08/2025 | 12:55:36

Durante la conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore del Milan, Ardon Jashari (nostra esclusiva del 12 giugno scorso) ha rilasciato le prime parole in rossonero. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “La Serie A è un campionato molto diverso da quello belga, che comunque è in crescita. In Italia si gioca un calcio più fisico, sono moto felice di essere in Serie A da giocatore del Milan”. Su Modric: “Sarà un privilegio poter aver al mio fianco un giocatore come Luka, me la godrò e sicuramente mi permetterà di crescere”. Sul derby della Madonnina: “Inter interessata a me? Io volevo solo il Milan. So quanto sia importante il Derby per i tifosi, ma la cosa più importante è riportare il Milan in alto”.

Foto: sito Milan