Jashari: “Non paragonatemi a De Ketelaere. E sul ruolo…”

14/08/2025 | 12:50:49

Durante la conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore del Milan, Ardon Jashari ha rilasciato le prime parole in rossonero. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “È stato un periodo abbastanza lungo, fin dai primi contatti con Tare la mia volontà era chiara e lui mi ha sempre supportato. Sapevo sarebbe stata una trattativa difficile, ero un giocatore importante per il Club Brugge. Ci voleva pazienza, io avevo dato la mia parola alla società rossonera. Ringrazio anche Ibrahimovic. La passata stagione in Belgio è stata importante, mi sono solo concentrato nel finire al meglio, poi il mio procuratore ha iniziato a parlarmi della possibilità del Milan”. Sul paragone con De Ketelaere: “No, l’unico punto in comune è l’aver giocato al Club Brugge. Al Milan la pressione è normale e non mi spaventa, lavorerò al massimo e darò tutto per ripagare la fiducia del Club e far felici i tifosi”. Sugli obiettivi stagionali: “Con staff e compagni l’impatto è stato molto positivo. Allegri mi è subito sembrato un allenatore vicino ai giocatori, lo ringrazio per le bella parole su di me dopo Dublino. Si percepisce una grande armonia nello spogliatoio, mi ha impressionato. Poi c’è il campo, e in campo vogliamo vincere perché il Milan lo merita. Voglio dare il mio contributo e trasmettere il mio fuoco alla squadra. Spesso vince la squadra che lo vuole di più. A Dublino mi sono sentito libero di giocare, ero fermo da tanto ma ci tenevo a dare una buona impressione. Ho ampi margini di miglioramento. Ruolo? Deciderà Allegri, in carriera per caratteristiche ho giocato sia da 6 che da 10, posso dare il mio contributo sia in fase difensiva che offensiva. La cosa più importante è non prendere gol, ma ovviamente mi piace anche fare assist e segnare”.

Foto: sito Milan