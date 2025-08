Capello: “Jashari? Un colpo da Milan. Ha già dovuto dimostrare in passato il suo valore”

Fabio Capello ha commentato recentemente l’arrivo del nuovo acquisto rossonero, Ardon Jashari. L’ex allenatore italiano lo ha fatto direttamente ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Di seguito, alcune dichiarazioni:“37 milioni, bonus compresi? Per una squadra italiana è una spesa non indifferente”. L’opinione di Capello sul calciatore: “Confesso di averlo visto solamente in Champions League nell’ultimo anno, troppo poco per avere e, soprattutto, dare certezze assolute. Però il ragazzo mi sembra valido, un potenziale top nel ruolo in futuro. Insomma, un colpo da Milan come lo intendo io. Jashari mi pare di un’altra pasta, sinceramente. Non parlo del talento naturalmente, ma del carattere. Così mi dicono e anche vedendolo in campo dà l’impressione di uno che non ha paura di nulla”. L’ex tecnico ha poi concluso: “Si è già spostato da casa una volta, quando dalla Svizzera è andato in Belgio lo scorso anno. Significa che hai già dovuto dimostrare di essere uno che vale dove non ti conoscevano e lui ha addirittura vinto il premio di miglior giocatore del campionato, facendo bene pure in Champions. Jashari mi sembra il tipo che non si tira indietro quando c’è da tirare fuori gli attributi o dare quel qualcosa in più per vincere. Sarà anche svizzero, ma nelle vene si vede che pulsa sangue balcanico”.

Foto: Instagram Jashari