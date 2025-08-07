Jashari: “Baggio e Pirlo i miei idoli, cerco di essere un giocatore creativo come loro”

07/08/2025 | 21:15:26

Intervistato da Milan TV, Ardon Jashari ha parlato anche dei suoi idoli nel calcio italiano: “A chi mi ispiro? Di sicuro Roberto Baggio e Andrea Pirlo. Mi piaceva come giocavano, tecnicamente erano veramente forti. Il loro ultimo passaggio, com’erano creativi… Sono cose che cerco di portare anche nel mio modo di giocare. Quindi ti dico questi due. Modric? Iniziare la mia avventura qui con un giocatore incredibile che ha vinto così tanto può solo aiutarmi. Voglio imparare tanto da lui, ascoltarlo, guardare com’è in campo ma anche fuori dal campo”.

foto: sito Milan