Jashari atterrato a Linate: inizia l’avventura con il Milan

05/08/2025 | 22:54:02

Dopo la fine della telenovela, Jashari è arrivato a Milan. Lo svizzero è atterrato a Linate, dove lo attende la nuova avventura con il Milan. Una trattativa che vi abbiamo raccontato nei dettagli, fino alla chiusura delle scorse ore. Adesso per il centrocampista non resta che svolgere le visite mediche e poi la firma sul contratto. Una trattativa lanciata in esclusiva da Sportitalia il 12 giugno e che è stata finalizzata in giornata odierna.

Foto: Instagram Jashari