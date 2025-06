Jashari, la missione di Tare e una sola necessità

27/06/2025 | 17:36:35

Il 12 giugno scorso vi abbiamo raccontato in esclusiva il forte interesse del Milan per Ardon Jashari, talentuosissimo centrocampista classe 2002 di proprietà del Bruges. Sono trascorsi 15 giorni, il Milan sta facendo di tutto per restare sul pezzo, forte della volontà del ragazzo di indossare la maglia rossonero. Dal Belgio oggi è arrivata la notizia di una missione in corso di Igli Tare per arrivate alla soluzione. Il Bruges è un osso durissimo, la missione è la volontà di provare ad arrivare a una soluzione malgrado il muro altissimo del club. E la necessità è soltanto una: avvicinarsi il più possibile a quota 35 milioni di base fissa, aggiungendo un po’ di bonus. Necessità imprescindibile per provare a scardinare la resistenza del Bruges.

Foto: Instagram Jashari