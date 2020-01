Januzaj-Roma, l’agente conferma: “Valutiamo la formula, speriamo di chiudere a breve”

La Roma e Adnan Januzaj: sabato pomeriggio vi abbiamo svelato a sorpresa l’irruzione dei giallorossi per l’esterno offensivo belga classe ‘95 in uscita dalla Real Sociedad, aggiungendovi anche l’apertura del club spagnolo per un prestito oneroso con diritto di riscatto (valutazione di circa 15 milioni). Un profilo che piace non poco a Fonseca, con la Roma che ha necessità di prendere al più presto un giocatore con quelle caratteristiche. E dopo la sorpresa di cinque giorni fa, ora ci avviciniamo alla possibile svolta. Anche perché, nel frattempo, arrivano solo conferme dall’agente dello stesso Januzaj, Dirk De Vriese, intervenuto così ai microfoni di Laroma24.it: “Sì, siamo in contatto con la Roma. Stiamo valutando i termini della formula, tra cui prestito con diritto di riscatto. Ora speriamo di definire il tutto in pochi giorni”.

Foto: Twitter ufficiale Real Sociedad