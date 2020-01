Januzaj, l’agente conferma: “È vero, la Roma lo vuole già a gennaio”

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato dei contatti proficui tra la Roma e i rappresentanti di Adnan Januzaj, l’esterno offensivo belga classe ‘95 in uscita dalla Real Sociedad. Un profilo che piace non poco a Fonseca, con la Roma che ha necessità di prendere al più presto un attaccante con quelle caratteristiche dopo il naufragio dell’operazione Politano. Per Januzaj c’è l’apertura della Real Sociedad anche al prestito oneroso con diritto di riscatto. La valutazione è di circa 15 milioni. Intanto, l’agente dell’esterno belga, ha confermato la pista giallorossa: “Sì, la Roma è uno dei club interessati a Januzaj già in questo mercato di gennaio – ha dichiarato Dirk De Vriese ai microfoni di siamolaroma.it -. Destinazione gradita al giocatore? Assolutamente sì, i giallorossi sono un grande club, ma altri dettagli non posso fornirli”.

https://twitter.com/RealSociedad/status/1068511918808330240

Foto: Twitter ufficiale Real Sociedad