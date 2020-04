Januzai: “Volevamo giocare la finale di Copa del Rey, ma senza tifosi non ha senso”

Adnan Januzai, stella della Real Sociedad, ha espresso la sua opinione in merito all’eventuale ripresa dei campionati: “Volevamo giocare la Liga, perché eravamo in un ottimo momento e credo che qualcosa cambierà, ma la salute è la prima cosa perché, senza di essa, non puoi fare nulla. E anche la finale, ma non puoi giocare senza i tifosi. Se dobbiamo aspettare la prossima stagione, lo faremo, perché è molto importante avere i tifosi in quella partita speciale. Sarebbe fantastico giocare quella partita con i tifosi di entrambe le squadre.”

Foto: Sports Findings