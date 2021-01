Jankto: “Tanti gol? Ho avuto fortuna. Prima delle partite studio. Ho un difetto”

Nell’edizione odierna de La Repubblica di Genova, trova spazio una intervista al doriano Jakub Jankto nella quale ha fatto il punto sul campionato e sulla sua maturazione a livello calcistico.

Lo studio degli avversari prima delle partite: “Prima di ogni partita studio i possibili avversari con filmati personalizzati, punti di forza e debolezza in fare di possesso e non possesso. Aiuta preparare tutto nei dettagli, fa parte del lavoro».

Sulle marcature di quest’anno, aumentate rispetto agli anni passati: “Ho avuto anche un pizzico di fortuna, ma non contano le statistiche personali. Dopo la sofferenza dello scorso campionato vogliamo solo arrivare prima possibile a quaranta punti”.

Su un suo difetto: “Il mio difetto? A volte corro perfino troppo. Mi piace rischiare la giocata in campo, devo cercare di sbagliare di meno».

Sulle troppe ammonizioni: “Ho ricevuto tre cartellini gialli “normali”. Con lo Spezia stavo cercando di conquistare un rigore e l’arbitro mi ha punito. L’unico da evitare era quello di Roma per proteste. Sento maggiore responsabilità, soprattutto quando sono capitano, e devo saper gestire tutte le situazioni per aiutare la squadra».

Sulla città di Genova: “Genova è una splendida città, ho avuto solo difficoltà a trovare un appartamento moderno., ma non è un problema sono qui per giocare a calcio. In questo periodo sono sempre a casa. Non posso commettere leggerezze. Il mare? Sono ceco, meglio la montagna. A fine carriera tornerò a Praga”.

Foto: Twitter Sampdoria