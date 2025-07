Janis Antiste nel mirino del Rapid Vienna: pronta l’offerta per l’attaccante francese

11/07/2025 | 18:09:07

Secondo Footmercato, Janis Antiste, attaccante francese classe 2003 cresciuto nel Tolosa, potrebbe presto trasferirsi al Rapid Vienna. Dopo aver accumulato esperienza in prestito al Norimberga, dove ha segnato 5 gol e fornito 2 assist in 12 presenze in Bundesliga 2, il giovane attaccante non rientra più nei piani del Sassuolo, che lo ha escluso dal ritiro estivo. Diverse squadre, tra cui St. Pauli e Magonza, hanno mostrato interesse, ma il club austriaco sembra in vantaggio nella trattativa, puntando su Antiste come sostituto di Isak Jansson, ceduto al Nizza per oltre 7 milioni di euro.

Foto: insta Antiste