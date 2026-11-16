Jan Urban: “Zielinski? Ha problemi al piede dopo l’allenamento di oggi sapremo se sarà pronto per domani”

16/11/2026 | 17:47:52

Jan Urban ct polacco alla vigilia della sfida tra Polonia-Svezia di martedì alle 20:45 ha parlato della situazione Zielinski: “Piotr Zieliński ha problemi al piede, mentre oggi uscirà normalmente per l’allenamento. Ieri ha preso parte alla prima parte dell’allenamento, e poi ha allenato individualmente. Dopo l’allenamento di oggi sapremo se sarà pronto per la partita di domani”.

Foto: instagram Zielinski