JAMIE BYNOE-GITTENS: TRA ESPLOSIVITÀ E DRIBBLING DEL GIOVANE PREDESTINATO DEL BORUSSIA DORTMUND

Jamie Bynoe-Gittens è sicuramente uno dei talenti più cristallini all’interno del panorama europeo. Parliamo di un calciatore veloce, dinamico, capace di puntare l’uomo come pochi sanno fare. Non a caso agisce nel ruolo di ala e sta facendo le fortune del Borussia Dortmund in un percorso calcistico che, almeno per certi versi, è molto simile a quello di Sancho. Ma facciamo un passo indietro. Proprio come l’esterno classe 2000 infatti, Jamie, dopo aver giocato nelle giovanili del Reading e del Chelsea, viene notato dagli osservatori del Manchester City che lo portano alla corte dei Citizens. Con la maglia della compagine inglese in U18 non trova molto spazio, collezionando solamente due presenze, per un totale di 72′ giocati e un gol realizzato.

A quel punto a mettere gli occhi su Bynoe-Gittens è proprio il Borussia Dortmund che lo preleva dal Manchester il 17 settembre del 2020. Da quel momento in poi arriva la scalata del giovane esterno inglese verso l’esordio con la prima squadra che arriva il 16 aprile del 2022 contro il Wolfsburg. Nonostante le sue qualità evidenti, il giovane classe 2004 non va oltre le 4 presenze stagionali in quell’annata. Le cose, però, iniziano a cambiare nella stagione seguente, 2022-2023, nell’arco della quale Jamie arriva a collezionare 15 presenze in campionato, trovando 3 reti e 1 assist, con il primo gol tra i professionisti che arriva nella gara contro Friburgo.

La strada per il giovane Bynoe-Gittens inizia a essere tutta in discesa con l’annata 2023-2024 che rappresenta la grande conferma del talento di questo giovane. 34 gare disputate, tra coppa e campionato, arricchite da 2 gol e 5 assist. Nulla di nuovo per il Borussia Dortmund che non ha mai avuto dubbi e, quest’anno più che mai, ha voluto fare all-in sul classe 2004, mettendolo al centro del progetto prima di Sahin e poi del subentrato Kovac. I numeri, infatti, parlano di un titolarissimo che, nonostante la giovane età, ha conquistato la piazza tedesca con ben 11 gol e 4 assist in 33 presenze tra Champions League e campionato. Dunque un vero e proprio pupillo scoperto e cresciuto dal BVB che si augura che il suo percorso con la maglia giallonera possa essere lungo, duraturo e pieno di successi. Il tutto, ovviamente, già a partire dalla competizione europea nella quale l’esterno inglese vuole confermarsi protagonista assoluto anche agli ottavi di finale contro il Lille.

FOTO: Instagram Bynoe-Gittens