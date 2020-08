James Rodriguez: “Voglio andare dove posso giocare”

In un’intervista a Marca, in cui si è concesso a 360°, l’attaccante colombiano James Rodriguez – ai margini del progetto Real – ha commentato così la sua situazione: “È frustrante non giocare. So di avere le condizioni per giocare sempre. Ma per gli altri non posso farlo, quindi è frustrante. Se fossi un cattivo giocatore lo accetterei, ma sono una persona che vuole vincere e giocare sempre”. Su Zidane: “Ha i suoi gusti. Quando vedi che non hai le stesse opportunità dei tuoi compagni di squadra è difficile”. E sul futuro James è abbastanza chiaro: “Voglio andare dove posso giocare, dove sono felice e dove mi sento amato”.

Foto: Caughtoffside-com