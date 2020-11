James Rodriguez: “Solo Ancelotti si è fidato di me. Gli sarò sempre grato”

A pochi minuti dalla gara con il Manchester United, il centrocampista dell’Everton, James Rodriguez, ha speso parole di elogio per il suo allenatore, Carlo Ancelotti.

Queste le parole del centrocampista: “Ancelotti è un maestro. Sa benissimo come mi comporto dentro e fuori dal campo. La presenza del mister è stato un motivo sufficiente per venire qui, sapevo che grazie a lui mi sarei rilanciato. L’Everton si è fidato di me in un momento in cui nessuno lo faceva. Sarò sempre grato a questo club e a mister Ancelotti. Spero di poter regalare emozioni ai tifosi e di vincere qualche trofeo”.

Foto: Twitter Everton