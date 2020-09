James Rodriguez si presenta all’Everton: “Qui anche per Ancelotti, con lui ho vissuto una grande stagione nel Real”

E’ stato presentato ufficialmente James Rodriguez come nuovo giocatore dell’Everton. Il colombiano tra i tanti spunti ha parlato del suo approdo in Inghilterra e del suo rapporto speciale con Carlo Ancelotti: “Arrivo in un club ricco di storia e dal passato glorioso, l’Everton ha davvero un gran nome. Insieme si possono raggiungere traguardi importanti”. Poi sul tecnico: “Con lui ho vissuto un’ottima stagione a Madrid e anche grazie alla sua presenza qui che sono arrivato”.

Foto: sito Everton