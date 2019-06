James Rodriguez saluta il Bayern: “Due anni indimenticabili, mi sono sentito a casa”

Il Bayern Monaco, come vi abbiamo riferito nelle scorse ore, ha comunicato la decisione di non esercitare il diritto di riscatto per James Rodriguez. Il giocatore classe ’91 saluta il club bavarese dopo due i due anni di prestito e farà pertanto rientro al Real Madrid, società proprietaria del suo cartellino. Lo stesso colombiano ha salutato così il Bayern: “Il mio più grande ringraziamento va a tutto il club e ai tifosi, che ci hanno sempre sostenuto in modo eccezionale. Ho trascorso due anni indimenticabili a Monaco, mi sono sentito a casa. Conservo i migliori ricordi e auguro al Bayern il meglio per il futuro”.

„Mein großer Dank gilt dem gesamten Klub & den Fans, die uns immer großartig unterstützt haben. Es waren 2 unvergessliche Jahre in München & ich habe mich hier immer sehr wohlgefühlt. Ich nehme die besten Erinnerungen mit & wünsche dem #FCBayern das Beste für die Zukunft.“ #James pic.twitter.com/A9OLUMU91F — FC Bayern München (@FCBayern) June 5, 2019

Foto: Twitter personale James Rodriguez