Come riporta il quotidiano spagnolo As, James Rodriguez non si è allenato alla ripresa dell’attività con il Real Madrid. Un altro segnale di quanto ormai l’avventura del colombiano con i Blancos sia agli sgoccioli, ad aspettarlo c’è infatti la Premier League con l’Everton di Carlo Ancelotti pronto ad un importante investimento per l’asso ex Bayern.

Foto: Twitter personale.