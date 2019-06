James Rodriguez: “Napoli? Mi ci troverei bene, ma per ora penso alla Coppa America”

Il Napoli si avvicina, come confermato anche dalle parole del compagno di nazionale Ospina. Ma James Rodriguez, intervistato dopo la vittoria per 1-0 della Colombia sul Qatar, partita nella quale ha servito a Zapata l’assist per la rete decisiva, ha preferito glissare sul suo futuro: il suo obiettivo primario, al momento, è la Nazionale. “Andare al Napoli e ritrovare Ancelotti? Non so, al momento penso alla Colombia e a disputare una buona Coppa America. Si tratta di un club pieno di storia, dove ha giocato Diego Armando Maradona. Mi troverei bene in questo contesto, ma come ho detto preferisco pensare alla Nazionale ora”.

Foto Twitter Colombia