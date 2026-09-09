James Rodriguez: i dettagli della prima offerta Avellino. La risposta e gli scenari

09/09/2026 | 23:15:14

La clamorosa indiscrezione lanciata da Marca ieri mattina e da lì Avellino e l’Irpinia in attesa, tutti sintonizzati su James Rodriguez. In giornata l’Avellino ha mandato un’offerta da un milione abbondante più bonus per una stagione più rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. È arrivata una risposta a stretto giro, serve una proposta più alta. La richiesta iniziale era superiore a 1,5 milioni più bonus: l’Avellino è molto incuriosito alla finestra e il ritorno mediatico delle ultime 24 ore è stato enorme. Ma ora serve rilanciare, se il club irpino ne avrà voglia. Poi ci sarebbe l’aspetto tecnico-tattico ma giusto fare un passo alla volta, di sicuro fin qui Nesta non ha avuto alcun tipo di dialogo con il colombiano svincolato. L’allenatore aspetta prima che James trovi un accordo con l’Avellino rispetto alla prima offerta inviata.

Foto: Instagram James Rodriguez