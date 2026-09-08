James Rodriguez, contatti con l’Avellino

08/09/2026 | 11:30:35

Clamorosa indiscrezione di Marca. James Rodriguez è in contatto con l’Avellino, vedremo gli sviluppi. L’attaccante colombiano classe 1991 è svincolato dopo le prestigiose esperienze con Real e Bayern, l’ultima parentesi in Messico con il Leon. Adesso Rodriguez (trattato senza sviluppi dal Napoli ai tempi di Ancelotti) è alla ricerca di una nuova opportunità e sta parlando anche con l’Avellino che dovrà sciogliere le riserve.

Foto: Instagram Colombia