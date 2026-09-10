James Rodriguez, accordo vicino con l’Atletico Nacional

10/09/2026 | 19:40:26

James Rodriguez e l’Avellino: vi abbiamo raccontato lo stato dell’arte della trattativa senza correre troppo, prendendo spunto dalla clamorosa anticipazione di Marca. L’Avellino ci ha provato, ha presentato ieri una prima offerta respinta, ha pensato di rilanciare, ma in base a quanto riportato da Pipe Sierra e da diversi media colombiani c’è un accordo verbale con l’Atletico Nacional subordinato alle visite mediche. E così Rodriguez si appresta a tornare nella massima serie colombiana, il modo migliore per prepararsi alla Copa America.

Foto: Instagram James Rodriguez