James: il Napoli vuole chiudere ma non ha ancora chiuso. Le indiscrezioni…

James Rodriguez obiettivo serio, vero, del Napoli. Non da oggi o da ieri, ma da diversi giorni. Una richiesta precisa di Carlo Ancelotti che aveva fatto due nomi, quello del colombiano e quello di Rodrigo per l’attacco. Poco fa una fonte autorevole come “ESPN Colombia” ha parlato di accordo raggiunto tra Napoli e Real per il prestito. In base alle nostre verifiche, c’è una accordo di massima tra l’attaccante e De Laurentiis per l’ingaggio, manca ancora il via libera definitivo del Real. Il Napoli ci sta lavorando fortemente, conta di arrivare agli accordi, ma non ha ancora chiuso. Su certe notizie, rispettando le fonti, è bene andare con un minimo di precauzione: lo scorso gennaio diedero per scontato Fornals al Napoli “è fatta”, poi non è andata così. Magari non serviranno un paio di giorni ma qualcosa in più per arrivare alla definitiva quadratura del cerchio, ma vale la pena di avere un po’ di pazienza. Il Napoli non ha chiuso James, ma lavora fortemente per farlo. In modo da accontentare Ancelotti e di regalare un attaccante di spessore al popolo del San Paolo.

Foto: Bild