James, il balletto continua: l’attesa di Atletico e Napoli. Le condizioni…

Il futuro di James Rodriguez è nelle mani di Jorge Mendes, sempre abile tessitore di fitte trame di mercato. Il fantasista colombiano è un noto obiettivo dell’Atletico Madrid, che vorrebbe cedere Correa al Milan per passare all’azione. Per ora i Colchoneros non hanno messo sul tavolo i soldi che chiede il Real (oltre 40 milioni di euro), ecco perché il Napoli resta aggrappato alla speranza James, un vero pallino di Ancelotti. Il club di De Laurentiis nel frattempo ha accelerato per Pepé (ve ne abbiamo parlato a parte), ma il colombiano resta sempre in lizza a patto che arrivi in prestito con opzione di riscatto, condizione necessaria per portare avanti il discorso. Intanto, nella notte tra venerdì e sabato Atletico e Real si sfideranno in amichevole per l’ICC, sarà l’occasione giusta per avere un contatto ufficiale e capire se i Colchoneros vorranno investire sul cartellino di James. E il balletto continua…

Foto: Twitter personale James Rodriguez