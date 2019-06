Il retroscena: James ha scelto, ma ecco qual è il gioco di Florentino

James Rodriguez ha scelto il Napoli. E su questo non ci sono dubbi. S’è promesso ad Ancelotti, gradisce molto la destinazione. Ma adesso serve un mucchio di pazienza e la spiegazione è molto semplice. Florentino Perez è già reduce da un mercato molto dispendioso (eufemismo), farà una squadra a immagine e somiglianza di Zidane e non può sbagliare. Avendo allargato i cordoni della borsa, è normale che debba rientrare. E spera che la Copa America sia la vetrina giusta per far salire l’asticella e per dare una valutazione sempre più alta a James. Una normale e logica conseguenza di un presidente che non vuole sempre spendere, ma che ogni tanto deve incassare. Pazienza, dunque. Fino a quando il colombiano non tradirà la parola data a Carletto…

Foto: Twitter personale James Rodriguez