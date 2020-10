James è un trascinatore. E l’Everton continua a vincere

È un Everton che sembra non avere voglia di fermarsi, quello plasmato da Carlo Ancelotti in questa stagione. I Toffees hanno vinto anche oggi, con un inappellabile 4-2 sul Brighton. Maupay risponde al gol di Calvert-Lewin, poi James Rodriguez cambia la partita: sul finire del primo tempo, serve l’assist a Mina, che riporta in vantaggio i suoi, e tra il 52′ e il 70′ firma la doppietta che chiude il match. Inutile il gol di Bissouma al 92′.

L’Everton di quest’inizio di stagione sembra saper solo vincere ed è primo in classifica a punteggio pieno, in attesa di conoscere i risultati di Leicester e Liverpool.

I nuovi innesti sembrano essersi inseriti perfettamente nei meccanismi di gioco voluti da Carletto. Anche oggi, Doucouré è stato titolare, per la quarta volta di fila in campionato. Sfortunato invece Allan, che non ha potuto giocare dopo l’infortunio agli adduttori rimediato due giorni fa. Ma il vero mattatore della giornata e trascinatore della squadra è stato James, che ha in Ancelotti un grande estimatore. Carletto lo voleva già al Napoli, ora può finalmente goderselo. E fare risultato.

Foto: Twitter Everton