Jakirovic: “L’Inter è un grande step per me. Qui posso migliorare, mi piace Bastoni”

26/01/2026 | 21:20:13

Leon Jakirovic ha parlato per la prima volta da calciatore dell’Inter, le sue parole ai canali ufficiali dei nerazzurri: “Sono molto contento di essere qui. Sto provando emozioni incredibili. Ho già giocato una partita in Champions League contro il Milan, che ora è il nostro rivale più grande. Per me questo è il più grande passo della mia carriera sicuramente. Penso sia un grande step per la mia carriera e penso che sarà una bella esperienza. Sono molto ordinato in campo, mi piace giocare la palla e verticalizzare e giocare tra le linee. Tutti sanno che i difensori italiani sono sempre tra i migliori al mondo, qui posso migliorare molto anche a difendere in area. Mi piace Bastoni perché gioca nella mia stessa posizione e l’ho visto in diverse partite. Ho giocato e mi sono allenato con Sucic alla Dinamo ma sono venuto qui perché quando mi hanno detto che l’Inter mi voleva e non me lo sono fatto dire due volte, volevo essere qui. Ho parlato con Sucic, gli ho fatto tante domande perché volevo sapere tante cose”.

foto sito inter