Jake Larsson, l’agente: “L’Inter è interessata. Ecco il prezzo”

L’Inter è interessata a Jake Larsson. Classe ’99, lo svedese gioca attualmente nell’Orebro e in patria nessuno nutre dubbi sul fatto che sia destinato a diventare un top player. La voce è arrivata sino agli uomini mercato nerazzurri che, come dichiarato da Feisal Noorzay, uno dei suoi procuratori, hanno già reso noto il proprio interessamento. Queste le parole dell’agente a fcinternews: “È vero, piace all’Inter così come ad altre società europee. Non ho parlato con i nerazzurri direttamente, ma tramite un intermediario siamo venuti a conoscenza del loro interessamento per il ragazzo. Era da tempo che qui non si vedevano certe qualità in un giovane di quell’età. Potenzialmente ha abilità da top. Poi ora non so dire se sia già pronto per un grande club o meno, è ancora giovane e deve fare esperienza. Ma le sue caratteristiche e la sua mentalità mi ricordano una sorta di young Cristiano Ronaldo. Può diventare una star della Svezia. E non è un caso che molti club siano interessati a lui. Prima lo seguivano club di medio livello. Adesso la situazione è cambiata. Prima l’Orebro voleva 1,5 milioni di euro. Adesso, dato che molte società importanti si sono informate su di lui, credo che il prezzo sia di 3 milioni di euro. Un investimento non eccessivo per un club come l’Inter, per un giocatore che però potrebbe anche eventualmente essere prestato. E parliamo di un talento dal sicuro avvenire“.

Foto: sito ufficiale Orebro SK