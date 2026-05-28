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Jaissle e Glasner: nomi forti della scuderia Rangnick

28/05/2026 | 18:05:09

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Il Milan ha un discorso avviato con Rangnick, che potrebbe diventare il direttore tecnico. L’esperto allenatore ha chiesto carta bianca, i discorsi sono in corso e si cercherà di arrivare a una soluzione, dobbiamo ricordare che gli allenatori forti più stimati da Rangnick sono Jaissle, tecnico dell’Al Alhy e Glasner, che ha vinto la Conference League con il Crystal Palace. Abbiamo segnalato anche un incontro avvenuto con Pochettino.
foto x palace