Jaissle e Glasner: nomi forti della scuderia Rangnick

28/05/2026 | 18:05:09

Il Milan ha un discorso avviato con Rangnick, che potrebbe diventare il direttore tecnico. L’esperto allenatore ha chiesto carta bianca, i discorsi sono in corso e si cercherà di arrivare a una soluzione, dobbiamo ricordare che gli allenatori forti più stimati da Rangnick sono Jaissle, tecnico dell’Al Alhy e Glasner, che ha vinto la Conference League con il Crystal Palace. Abbiamo segnalato anche un incontro avvenuto con Pochettino.

foto x palace