Jaissle, chi è il tecnico stimato da Rangnick: si ispira a Guardiola e ha vinto due volte la Champions asiatica

28/05/2026 | 19:30:04

Matthias Jaissle, tecnico tedesco di 38 anni dell’Al-Ahli, è uno dei nomi nuovi per la panchina del Milan. Un nome che piace molto a Rangnick, due volte vincitore della Champions asiatica. In campionato l’Al-Ahli non è andato benissimo, ottenendo due terzi posti e un quinto, ma in Asia le cose sono andate diversamente. Prima di trasferirsi in Arabia Saudita Jaissle aveva vinto due volte di fila il campionato con il Salisburgo. In una recente intervista concessa ai microfoni Mediaset, Jaissle si è presentato così: “A chi mi ispiro? Direi Pep Guardiola. Ne osservo tanti con ammirazione, non per copiarli, ma per prendere spunto sui dettagli. Penso a Kompany e Luis Enrique. Seguo anche la Serie A, mi incuriosisce ciò che fa il Como: lo abbiamo sfidato nella preseason ed è stato davvero interessante”.

Foto: Instagram Al Ahli