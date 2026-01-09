Jacopo Sardo al Milan: una rincorsa nata un anno e mezzo fa

09/01/2026 | 10:59:03

Jacopo Sardo è un nuovo centrocampista del Milan. Giorno di visite per il classe 2005 ex Lazio, inizialmente sarà a disposizione della squadra che gioca nel girone B di Serie D. Il Pescara ci aveva provato con forza e si stava avvicinando agli accordi, ma i rapporti tra il Monza e il club rossonero hanno fatto la differenza. Un’operazione che il Milan aveva evidentemente programmato: il 30 luglio 2024, nelle ore del suo trasferimento al Saarbrucken avevamo scritto testualmente che la pista rossonera andava tenuta d’occhio per il futuro. Dopo un anno e mezzo scarso Sardo riparte dal Milan, ulteriore conferma che lo hanno continuato a seguire aspettando il momento giusto per chiudere l’operazione.

Foto: sito FIGC