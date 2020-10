Jackson Martinez: “La pandemia è un messaggio dall’alto”

L’ex centravanti del Porto, che da qualche tempo si è reinventato anche cantante rap, ha rialsciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com. Queste le dichiarazioni di Jackson Martinez, in particolare sull’emergenza globale legata al Covid: “Questo momento ci sta ricordando la realtà della morte: tutti ci arriveremo un giorno, sappiamo bene che il nostro tempo sulla terra non è illimitato e la situazione attuale ci deve far vedere meglio le cose. Dobbiamo sfruttare la nostra vita nel modo più saggio possibile. Vi dirò di più: penso che la pandemia sia un messaggio di Dio all’umanità affinché si possa riflettere con maggiore attenzione su di lui, sul suo verbo e i suoi insegnamenti. Ricordiamoci che Dio è eterno nelle cose passeggere”.

Foto: AS