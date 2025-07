Jackson in orbita Milan: conferme totali

10/07/2025 | 23:20:22

Ci sono conferme totali su quanto anticipato diverse ore fa da Gianluigi Longari: Nicolas Jackson è in orbita Milan. Un profilo che piace molto ai rossoneri, tenendo conto che per Boniface (altro profilo apprezzato) la valutazione è ancora più alta. Ma per Jackson il Milan sta continuando a sondare con grande interesse, tenendo conto della valutazione (circa 50 milioni) e dei rapporti con il Chelsea che hanno portato a chiudere diverse operazioni in passato.

Foto: Instagram Jackson