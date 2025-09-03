Jackson: “Il Bayern è uno dei migliori club al mondo. Darò tutto per aiutare a vincere altri titoli”

03/09/2025 | 10:47:30

Il trasferimento di Nicolas Jackson al Bayern Monaco è stato uno dei tormentoni estivi di questo mercato. Alla fine il matrimonio si è fatto, e il forte attaccante è sbarcato alla corte di Vincent Kompany. Il classe 2001, nelle ultime stagioni al Chelsea con il quale ha messo a segno 30 gol in 80 partite, si è presentato in queste ore ai suoi nuovi tifosi: “Sono davvero felice di far parte di questo grande club. Il Bayern è uno dei migliori club al mondo. Tutti conoscono i nomi delle leggende che hanno giocato qui e sanno che questo club è sinonimo di grandi successi. Ho grandi obiettivi e grandi sogni qui, e darò tutto per aiutare il Bayern a vincere altri titoli”.

foto instagram Jackson