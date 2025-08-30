Jackson al Bayern Monaco, trattativa ai dettagli

30/08/2025 | 10:05:19

Nicolas Jackson è pronto a iniziare la nuova avventura con il Bayern Monaco. E’ fatta per il trasferimento dell’attaccante dal Chelsea ai bavaresi, si tratta di un prestito da circa 15 milioni con diritto di riscatto fissato intorno agli 80. Kompany avrà così a disposizione un nuovo attaccante, una chiara richiesta del tecnico che necessitava di un’altra pedina nel pacchetto offensivo. L’avventura londinese dell’attaccante africano si chiuderà con un bottino di 30 gol in 8o presenze, oltre ai due trionfi dei mesi scorsi in Conference League e al Mondiale per Club.

Foto: Instagram Jackson