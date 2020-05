Jaap Stam riparte dagli USA: sarà il nuovo allenatore del Cincinnati FC

Esonerato lo scorso 28 ottobre dal Feyenoord, Jaap Stam ha finalmente trovato un nuovo club da cui ripartire. Infatti, pochi minuti fa, il Cincinnati FC, club dell’Ohio che milita in MLS, ha comunicato che l’ex-difensore olandese di Lazio e Milan è il nuovo tecnico del club. Per lui, un contratto fino a dicembre 2021, con opzione di rinnovo per un’altra stagione.

https://twitter.com/fccincinnati/status/1263515776717402112

Foto: profilo Twitter ufficiale Cincinnati FC