Izzo: “Voglio ripagare la fiducia di Juric. Ecco il mio prossimo obiettivo”

Armando Izzo, difensore del Torino, dal ritiro del club granata, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le parole del centrale. “Conosco bene Juric e voglio ripagare la sua fiducia, oltre a cercare il riscatto: ogni allenamento è duro, si corre tantissimo, ma dobbiamo continuare così per arrivare pronti al campionato. L’anno scorso non è stato facile adattarmi, io ero sempre abituato a giocare a tre e adesso voglio fare bene: l’obiettivo, chiaramente, è anche tornare in Nazionale”.

FOTO: Instagram Izzo