Izzo saluta Monza: “Il mio desiderio era riportare questo club in Serie A, ma qualcuno me l’ha impedito. Ora sono felice di essere tornato a casa”

23/01/2026 | 20:53:50

Armando Izzo ha salutato il Monza per firmare con l’Avellino, come raccontato in esclusiva sabato scorso.

Il giocatore ha salutato sui social la piazza brianzola.

Queste le sue parole: “Ringrazio i tifosi del Monza per l’affetto e tutti i magazzinieri, fisioterapisti, lavoratori e compagni di squadra che mi hanno sempre stimato e voluto bene. Vi porto nel cuore! Il mio più grande desiderio era riportare il Monza in serie A e non andarmene da perdente ma qualcuno me lo ha impedito e non mi ha fatto sentire le emozioni profonde, ho preferito pensare al mio futuro. Ringrazio per il tanto amore ricevuto in questa avventura e chi ha permesso di vivere questa piccola grande realtà, il dottor Adriano Galliani. Adesso sono felice di tornare a casa e di inseguire insieme un sogno, una scalata che si era interrotta. Io ci credo! Forza lupi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Armando Izzo (@armandoizzoreal)



Foto: sito Avellino