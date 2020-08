Izzo e una nuova vita professionale: Atalanta e poi Fiorentina piste calde

Armando Izzo aveva bisogno di una nuova vita professionale, ha cambiato agente (passando nella scuderia di Raiola) e ora si prepara a un’estate da protagonista anche sul mercato. Il Torino continua a chiedere tanto, ma ci sono i margini per una cessione. Piace moltissimo all’Atalanta, potrebbe essere un regalo a Gasperini per la prossima Champions. Ma Izzo è anche nella lista della Fiorentina che non farà la Champions ma che ha grandi ambizioni. E così la nuova vita professionale di Izzo può finalmente dare soddisfazioni, con un po’ di ritardo, sul mercato.

Foto: sito ufficiale Torino