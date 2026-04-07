Izzo: “E’ un momento dove devo fermarmi e prendermi una pausa. Rispetto per le persone coinvolte”

07/04/2026 | 14:00:34

Momento difficile per Armando Izzo, difensore dell’Avellino. Il calciatore napoletano, aveva fatto la scelta in inverno, di tornare in biancoverde, per stare anche vicino alla compagna, Raffaella Fico, con cui aveva perso un figlio.

Izzo è stato espulso nella gara di domenica contro il Catanzaro, palesando enorme nervosismo, commentando e avendo un battibecco con un tifoso del Palermo su Instagram “siete scarsi, non vincerete il campionato”.

Izzo si sarebbe anche lasciato con la compagna, Raffaella Fico i giorni precedenti a Pasqua.

A fare chiarezza lo stesso difensore dell’Avellino che annuncia: “Sono in un momento della mia vita in cui sento il bisogno di fermarmi e prendermi una pausa di riflessione. È una scelta difficile ma necessaria per fare chiarezza dentro me stesso e affrontare con responsabilità ciò che sto vivendo. So bene che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico, e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero, prima ancora che umano. Allo stesso tempo, tengo a chiarire che questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli, una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto per il ruolo che ha nella mia vita e per il percorso che abbiamo condiviso. Anche da adulti si attraversano momenti complessi. Ci sono situazioni che vanno vissute fino in fondo per essere comprese davvero e affrontate con la giusta consapevolezza. Oggi sento il dovere di prendermi questo tempo, con rispetto verso tutte le persone coinvolte”.