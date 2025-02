Izzo ci crede: “Salvezza possibile. Basta un filotto di risultati”

Armando Izzo, difensore del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata dai brianzoli contro il Lecce all’U-Power Stadium questo pomeriggio.

Queste le sue parole: “Dopo la sconfitta di Roma dovevamo reagire, all’Olimpico non è stata una bella partita per noi. Oggi volevamo un po’ di solidità. E’ un momento difficile, ma non molliamo perché mancano tante partite. Basta fare una striscia positiva per rientrare in pista. Siamo concentrati, siamo un grande gruppo, abbiamo fame e voglia di lottare, tranquilli che ce la possiamo fare”.

E’ la risposta che aspettava il mister? Voi più esperti avete dato la carica?

“Noi giocatori più esperti siamo quelli che devono dare qualcosa in più. Ci sono tanti ragazzi giovani, con un grande futuro. Bisogna tenerli sul pezzo e non mollare niente”

Foto sito Monza