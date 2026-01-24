Izzo all’Avellino una settimana dopo: subito tra i convocati

24/01/2026 | 10:44:50

Una settimana fa nessuno avrebbe potuto immaginare una cessione di Armando Izzo da parte del Monza. Anche perché era stato uno dei grandi protagonisti di questa prima parte di stagione in Serie A. Ma proprio dalla nostra esclusiva di sabato scorso la trattativa tra il difensore centrale e l’Avellino ha preso il volo per un’operazione da lungo ciclo. Una settimana dopo Izzo è con i suoi nuovi compagni a La Spezia, subito nella lista dei convocati, un ritorno in Irpinia per certi versi clamoroso. Anche per la durata del contratto, considerato che il club irpino ha deciso di legarsi a Izzo per tre anni e mezzo (scadenza 2029) dopo aver concordato inizialmente due anni e mezzo più opzione per una migliore spalmatura. E stasera al “Picco” il primo atto di una nuova storia…

Foto: X Avellino